美對加墨陸新政策上路 全球新一輪關稅戰開打

美國總統川普宣布，4日起對加拿大與墨西哥進口產品全面課徵25%關稅，對中國大陸產品再加徵10%關稅，加徵幅度為1930年代以來最大，並宣布4月2日起將對「外部」農產品加徵關稅。加拿大與中國旋即宣布報復措施，全球新一輪關稅戰開打。

分析師認為川普接下來還會推出更多關稅行動，目標可能瞄準歐盟，其他國家也勢必將報復反制，使全球陷入以牙還牙式的貿易戰螺旋。歐洲主要股市4日盤中應聲挫跌逾1%，汽車與精品類股領跌，新興市場股匯也走低，墨西哥披索貶值0.9%。

川普3日表示，美東時間4日零時1分起對加墨輸美產品課徵25%關稅，只有被課徵10%的加拿大能源例外，「墨西哥和加拿大沒有（轉圜）空間」，讓最後一刻達成協議的希望破滅。

川普同日簽署行政命令，4日起對中國產品再加徵10%關稅，加在2月初已加徵的10%關稅之上。

他3日也預告，4月2日起將對進口農產品加徵關稅，「致偉大的美國農民們：準備好開始生產大量農產品在美國內部銷售吧。外部產品將要在4月2日起徵收關稅」。但他未提供細節，說明哪些品項會受到影響。

加拿大總理杜魯多4日率先宣布報復，針對美製產品兩階段加徵關稅，4日起先對約300億加幣（206億美元）的美國產品課徵25％關稅，第二輪將在三周後對1,250億加幣的美國產品課徵25%關稅，涵蓋汽車、卡車、鋼鋁等大宗產品，「我們的關稅將持續到美國撤銷這項貿易行動為止」。墨西哥將於4日說明回應。

幾小時後，中國宣布一系列報復性措施，包含自10日起對12類、740項美國進口農產品加徵10%至15%的關稅，包括對美國黃豆、高粱、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅，對美國雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，涵蓋了美國對中國的最大農業出口品項。另外，將合計25個美國實體列入出口管制和不可靠實體清單，同時就美方加稅措施在世貿組織提起訴訟。經濟學家認為，北京的報復措施相對節制，顯示將保持耐心、按部就班。

川普預料將推出更多關稅行動，包括鋼鋁25%關稅預定12日生效，川普已表示正在研擬對歐盟進口產品課徵25%關稅，也正在調查對銅和木材進口加徵關稅，4月2日有對等關稅，還計劃對半導體、藥品及汽車等加徵關稅。