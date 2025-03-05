紐時：北京謹慎不上談判桌 仍在觀望川普意向

紐約時報分析，在北京當局謹慎觀望美國總統川普的真實意向之際，雖派出代表團與美國智庫學者及官員會晤，卻始終遲遲未坐上談判桌，促使川普再度動用關稅，加強施壓。

川普的第二任期上任還不到一個月，2月4日就對中國大陸輸美產品全面加徵10%關稅，3月4日再加徵10%。

紐時報導，中方這回更謹慎評估川普意向，雖然中方官員、學者及親近北京人士已與美方低調接觸，就可能的經貿協議提出方向，並評估美國的回應，但中方不願在川普面前顯得低頭，想在了解影響對話變數前，謹慎提出妥協項目，這些都是不能輕易首肯對話的原因。美國財長貝森特與國務卿盧比歐已與中方對口層級人員通電話，但川普提出的川習會至今沒有下文。

圖／經濟日報提供

中方已就互惠項目表達合作意願，只是無法確認美國政府內誰是可信賴的溝通管道，中方也在評估川普政府的措施，包括簽署限制外國對美投資的備忘錄，這與他在幾天後說歡迎中國大陸投資的訊息明顯不一致。

諮詢業者DGA歐布萊特石橋集團資深人員薄邁倫（Myron Brilliant）表示，中方還在觀察與旁聽階段，大量吸收資訊並展開徵詢，但尚未做出痛苦的決定。中方有意與川普政府達成協議，但不想預設前提，並希望於事前釐清協議的元素。

包括前中國大陸駐美大使崔天凱在內的大陸訪團，曾與華府智庫代表在2月底會晤，訪團提出購買農產品與對美投資等建議，直言進一步關稅將傷害大陸經濟，並威脅美國如果開徵關稅，將撤回打擊芬太尼的執法安排，包括不提供可用於控告大陸業者的資訊。

知悉川普想法的多名現任與前任顧問指出，川普已表達與中國大陸國家主席習近平達成廣泛協議的興趣，也認為大陸未就2020年的經貿協議足額採購，不排除提高關稅壓力作為談判籌碼。