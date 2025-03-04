反擊川普 墨西哥總統：9日宣布報復性關稅

美國總統川普對加拿大和墨西哥商品祭出的25%全面進口關稅，以及對中國大陸加徵10%關稅的計畫，已在4日正式生效，全球新一輪關稅戰宣告開打。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，將在周日（9日）祭出報復性關稅。

薛恩鮑姆表示，美國對從墨西哥進口的商品開徵新關稅缺乏正當理由。薛恩鮑姆說：「我們已決定就關稅和非關稅措施採取對策，我將在周日宣布相關事宜。」

經濟學家已警告，川普激進關稅行動可能為全球帶來負面影響，例如推升通膨。在川普確認4日起對加、墨兩國開徵25%關稅後，美國股市標普500指數3日下跌1.8%，是去年12月以來最差單日表現。