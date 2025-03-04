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反擊美加關稅 陸再宣布暫停美國原木與3美企大豆進口

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸海關總署4日傍晚一連發布兩則公告，宣布暫停美國3家企業大豆進口的資格以及暫停美國原木進口。圖為美國大豆收成的情形。（美聯社）
大陸海關總署4日傍晚一連發布兩則公告，宣布暫停美國3家企業大豆進口的資格以及暫停美國原木進口。圖為美國大豆收成的情形。（美聯社）

面對美國對大陸進口產品再加徵百分之十關稅於4日生效，大陸各部門4日接連祭出報復性措施，繼國務院關稅稅則委員會午間宣布，自10日起對包含大豆在內的12類美國進口農產品加徵10%至15%的關稅，大陸海關總署傍晚一連發布兩則公告，宣布暫停美國3家企業大豆進口的資格，以及暫停美國原木進口。

大陸海關總署4日傍晚發布2025年第29號公告稱，近期，大陸海關在進口的美國原木中檢出小蠹、天牛等檢疫林木害蟲。根據大陸「生物安全法」、「進出境動植物檢疫法」及其實施條例、「國際植物檢疫措施標準」等相關規定，決定即日起暫停美國原木進口，以防止有害生物傳入，保護大陸農林業生產和生態安全。

大陸海關總署還發布了2025年第30號公告稱，近期，大陸海關在進口的美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆。為保護中國消費者健康，確保進口糧食安全，根據大陸「食品安全法」及其實施條例、「進出境糧食檢驗檢疫監督管理辦法」等規定，以及世界貿易組織「實施衛生與植物衛生措施協定」有關規定，決定即日起暫停CHS Inc.、LOUIS DREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC、EGT, LLC等3家涉事企業大豆輸出大陸的資格。

為反制美國再度加徵10%關稅的反制，大陸國務院關稅稅則委員會4日午間已公告，自10日起對美國進口部分農產品加徵10%至15%關稅，總計涉及12類農產品，共740個品項。路透報導，這將影響美國約210億美元（約6,900億台幣）的出口，其中，又以大豆受到的打擊最大。

大豆是美國出口大陸最大宗的農產品，2024年的貿易總額為128億美元，占美國大豆出口總量的一半。根據大陸公告，美國進口大豆將被加徵10%關稅。

德國之聲指出，為減少對美國供應的依賴，大陸正越來越多地轉向價格更低、供應更穩定的巴西大豆。根據大陸海關數據，美國大豆在大陸市場的占比已從2016年的40%下降至2024年的21%。

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