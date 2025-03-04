美關稅戰！野村：離岸人民幣或貶至7.46 4月壓力可能加劇

美中關稅戰持續，國際投行野村認為，美國總統川普加碼關稅措施令短期人民幣貶值壓力再次上升，但中間價持穩將有助於限制人民幣調整空間。野村並預計，大陸當局最終將允許人民幣貶值以應對加徵關稅。

據路透報導，野村報告指出，美國對大陸徵收20%關稅生效，離岸人民幣兌美元有可能突破人民幣7.46元兌1美元水準，除非大陸人大會議以更大規模的財政刺激方案給市場帶來「意外驚喜」，或者中國人民銀行（大陸央行）願意繼續消耗外匯儲備，否則大陸將允許人民幣貶值，以應對美國大幅加徵的關稅。

同時，野村報告還表示，川普政府將中國視為主要戰略關切，並將透過關稅和非關稅措施保持強硬態度。報告提醒，除了3月4日對大陸再加徵10%的額外關稅外，4月的壓力可能還會加劇，因4月1日是美國優先貿易政策審查的最後期限，且4月2日將宣布對等關稅及晶片、汽車和藥品關稅，以及4月5日是TikTok交易的最後期限。

野村認為，大陸政府最終將允許人民幣調整，以應對美國關稅，類似2018年和2019年中美貿易戰期間的做法。

此前，路透指出，川普表示，已告知大陸及日本的領導人，他們不能繼續讓人民幣及日圓持續貶值，因這樣做對美國不公平。川普認為，當大陸、日本及其他國家都在壓低本土貨幣時，美國便很難生產曳引機等，但與其在電話內反覆抱怨，美國可透過徵收關稅，來彌補製造商蒙受的損失。