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中國精準算計 貿易商憂關稅戰衝擊美國農產出口

中央社／ 台北4日電

中國為反制美國加徵10%關稅，宣布自10日起對美國輸中部分農產品加徵10%至15%關稅。美國農業界人士和貿易商認為，中國市場對美國而言是「不可替代的」，尤其中國仍是美國大豆、棉花的重要市場，擔心關稅反制將導致美國農產品出口下滑。

根據中國官媒環球時報報導，2024年，中國進口了價值292.5億美元（約新台幣9611億元）的美國農產品，比2023年下降14%，而2023年的進口額相比2022年已下降20%。

自2018年中美貿易戰以來，中國不斷降低美國農產品進口量，同時擴大農產品進口來源，並提高國內生產能力加強糧食安全。儘管如此，中國仍是美國農產品最大的出口市場。

綜合路透社、德國之聲報導，北京的關稅反制，將導致美國農產品出口進一步下滑，美國農業界人士和貿易商認為，中國市場是「不可替代的」。

2024年美國出口到中國的農產品，以大豆為最大宗，總額為128億美元，占美國大豆出口總量的一半。較大宗的還有棉花，2024年，美國對中國棉花出口額為14.9億美元，占美國棉花出口的1/4。小麥方面，2024年，中國進口近6億美元的美國小麥，創下3年來的最高紀錄。

至於玉米，美國過去曾是中國主要玉米供應國，直到2022年中國開放從巴西進口玉米以來，巴西迅速超越美國，成為中國玉米主要供應國。2024年中國從美國進口的玉米僅為5.61億美元，2023年該數據為26億美元。

此外，中國是美國雞腿、豬耳朵和內臟產品的重要市場，這些產品在美國的需求較少。2024年，中國從美國進口的肉類及內臟總額為25.4億美元。還有做為玉米的替代品的高粱，2024年，中國從美國進口的高粱價值為17.3億美元。

以美國農產品出口國占比來看，根據中國食品土畜進出口商會，2024年前三季，中國在美國出口的農產品中，大豆占44.93%，為美國第1大大豆出口市場；牛肉占16.15%，為第2大出口市場；豬肉占4.78%，位列第6；小麥及混合麥占10.15%，增長54.7%，位列第3；玉米占2.99%，下降76.9%，位列第7。

中國國務院關稅稅則委員會今日公告，分別對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

川普 關稅

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