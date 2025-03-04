陸對美農產品加徵關稅 學者：有備而來、精準反擊

美國宣布對所有大陸輸美商品再加徵10%關稅後，大陸4日宣布，10日起對美國玉米、黃豆、豬肉、牛肉等多項農產品加徵10%或15%關稅。學者認為，大陸這次是有備而來、精準反擊，當然是打到美國痛處，「這代表大陸不會像加拿大那樣，對美國卑躬屈膝。」

大陸國務院關稅稅則委員會4日發布「關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」，批評美方單邊加徵關稅「破壞中美兩國經貿合作基礎」，宣布3月10日起對美國玉米、大豆、豬肉、牛肉等多項農產品加徵10%或15%關稅。此外，大陸也在世界貿易組織追加起訴美國再次加徵10%關稅。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中指出，川普想對北京施壓，效用還是有限，「大陸這次是有備而來，且採符合比例原則，代表事前深思熟慮，並不願意做出大幅退讓，要維護自身利益。不會因為川普而卑躬屈膝，畢竟大陸也不是加拿大那麼簡單。」

李大中觀察，相較於川普對俄烏戰爭、對加拿大對所有議題都是採快節奏方式處理，大陸的反應就相當審慎，「大陸根據川普1.0的經驗，大陸也在想川普最後的目標到底是要做什麼。」

李大中認為，即使之前川普發出很多訊號，例如放話說已經跟北京高層通過電話，或是邀請大陸國家主席習近平到美國等等，但大陸對川普的這些政治訊號的回應是慢的，不願意「接球」，代表大陸態度是謹慎保守。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，大陸對美國農產品課關稅當然是打到美國痛處，但是問題是痛多少還要再做評估。「南韓跟美國達成協議，台積電也是某種程度協議，讓美國暫時不對台灣的半導體課稅，而大陸卻反擊回去，代表沒有在對美國客氣。」

劉大年認為，川普才上任不到兩個月，就已經頻繁出招，接下來任內勢必還會有更多的措施會出來。至於川普第二任會怎麼樣重新定義，美中兩大國的經貿跟外交關係，美中兩國都還在摸索。