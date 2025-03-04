北京4措施回擊美國關稅戰 但仍呼籲對話解決分歧

針對美國宣布3月4日起對中國輸美產品再次加徵10%關稅，北京顯然有備而來，於4日中午一口氣宣布四項反擊措施：3月10日起對740項美國農產品加徵10%或15%關稅、將10家美國企業列入不可靠實體清單、將15家美國實體列入出口管制管控名單，同時在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下起訴美國最新加徵關稅措施。

美國以芬太尼等問題為由，宣布自3月4日起對中國輸美產品再次加徵10%關稅。對此，大陸商務部4日一早就發布新聞稿，表達強烈不滿和堅決反對，並揚言將採取反制措施堅定維護自身權益。

新聞稿稱，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美雙方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。但美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅。

大陸商務部指出，美方這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。

隨後，大陸國務院關稅稅則委員會於中午發布公告提出，美國政府宣布以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。

為此，經大陸國務院批准，自2025年3月10日起，將對原產於美國的雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

其中加徵15%關稅的計29項，加徵10%共711項。

與此同時，大陸商務部還公告，將特科姆公司（TCOM，Limited Partnership）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）等10家美國實體列入不可靠實體清單，禁止這些企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內新增投資。

大陸商務部並公告，將萊多斯公司（Leidos）、吉布斯和考克斯公司（Gibbs & Cox，Inc.）等15家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向這15家美國實體出口軍民兩用物項，正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者須向商務部提出申請。

大陸商務部也宣布，中方已在WTO爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。商務部稱，美方單邊徵稅措施嚴重違反WTO規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據WTO規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。

但北京顯然無意真與美國開打貿易戰。在祭出前述反制措施的同時，大陸商務部仍敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施，同時呼籲美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。