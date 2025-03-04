美中關稅戰 中國商務部向WTO追加起訴美國
美國對中國再加徵關稅，累計加徵20%關稅。中國商務部發言人今午表示，中方已在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，並指美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則。
中國商務部網站今午發布「商務部新聞發言人就中方在世貿組織追加起訴美再次加徵10%關稅發表談話」。
該名發言人表示，美東時間3日，美方宣布在原10%加徵關稅基礎上，對中國有關產品再次加徵10%關稅，中方已在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。
該發言人表示，美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。
今年2月美國對中國加徵10%關稅後，中國也有向世界貿易組織提出訴訟。
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