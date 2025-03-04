川普關稅戰下一個目標是匯率！警告人民幣、日圓不准貶值

美國總統川普周一（3日）表示，他已告知日本和中國大陸領袖，他們不能繼續讓本幣貶值，因為這樣做對美國不公平。分析師指出，儘管北京可能會考慮讓人民幣貶值來抵銷美國關稅的影響，但川普的言論顯然是劃了一道「紅線」，可能會阻止中國人民銀行用人民幣當武器，避免激怒美國，但也強化人民幣維持穩定的可能性。

川普在白宮表示：「我已經打電話給習主席，我已經打電話給日本領導人，說你們不能繼續讓你們的貨幣貶值。」

川普說：「你們不能這樣做，因為對我們不公平。當日本、中國和其他地方正在扼殺他們的貨幣，也就是讓它貶值，我們在這裡要生產曳引機和卡特彼勒是很難的。」

他接著說，美國不該在電話裡反覆抱怨，而是可透過徵收關稅來彌補製造商受到的損失，「所以要綜合看待所有這些因素。解決問題的最簡單方法就是關稅」。

關於有意將對中國關稅上調至何種程度的問題，川普回應說，那要取決於北京在人民幣上的做法以及報復程度。

川普的言論一度推升日圓對美元匯率在周二盤中勁升0.6%至148.60日圓，但稍後又回貶至149.39日圓。

澳洲聯邦銀行策略師孔卡蘿（音譯）表示，川普認為貨幣貶值構成貿易壁壘，如果中日被認為人為壓低本幣匯率，可能會被徵收更多關稅。瑞士隆奧銀行策略師李霍民則指出，川普最新聲明，反映他想利用財政部的匯率操縱國標籤，做為與各個貿易夥伴談判的工具。

日本首相石破茂4日在國會發言，否認東京當局試圖讓日圓貶值，表示「日本沒有採取所謂的日圓貶值政策」，呼應財務大臣加騰勝信類似的說法。石破茂說，美日的財長會繼續對貨幣政策密切溝通，正如川普第一任期時。

不過，一些交易人士更加相信，押注日圓再度走貶不會有太多獲利空間。三井住友銀行交易員山本武尊（音譯）表示，「川普上任後首度發言抑制日圓貶值，在匯市引發震撼」，這番談話令人難以建立放空日圓部位。

在中國大陸，人行迄今尚未表現出有意透過貶值來應付美國上調關稅。事實上，自川普去年11月贏得大選以來，人行一直在抵禦人民幣貶值壓力。自1月下旬以來，透過每日中間價來限制人民幣兌美元匯率頂多貶至7.3人民幣左右。此外，人行還延後降息計畫，今年來暫停購買公債，並容忍銀行間資金吃緊，以防止人民幣進一步貶值與資金外流。

瑞穗銀行駐香港的亞洲外匯首席策略師張建泰表示，「儘管即將面臨額外10%的關稅上調，但考量到川普對人民幣貶值的警告，人行可能仍會維持穩定的人民幣定價政策」。「此外，全國人民代表大會期間，人行可能也傾向於維持貨幣穩定。」