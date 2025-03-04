回應美國加徵關稅 陸全國人大：絕不接受施壓和威脅

大陸全國「兩會」召開，面對美國對大陸產品再次加徵10%關稅將於4日生效，大陸全國人大會議發言人婁勤儉表示，中方願意和美方通過對話協商解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益，希望美方與中方共同落實兩國元首重要共識，回到通過對話協商解決問題的軌道上來。

十四屆全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂召開，發言人婁勤儉就美國全國廣播公司NBC記者關切，中方如何反擊美國關稅戰，將如何與美國新政府打交道，做出上述回應。

婁勤儉說，中美兩國都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活，中美經貿關係的本質是互利共贏，建交46年來，中美貿易額增長200多倍，雙向投資增量大約2,500多億美元，不僅為各自人民帶來實實在在的利益，也促進了全球的經濟發展

因此，面對美方加徵關稅，婁勤儉表示，國與國之間的貿易，理應遵守世界貿易組織規則，貿易爭端也應在世貿組織框架內解決，美方單邊加徵關稅的做法違反了世貿組織規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定，希望美方與中方相向而行，通過平等磋商找到解決問題的辦法。

他喊話，中方願和世界各國加強合作，共同維護來之不易的多邊貿易體制，反對單邊主義保護主義，攜手推動普惠包容的經濟全球化。

婁勤儉稱，歷史昭示我們，中美合則兩利，鬥則俱傷，一個穩定健康可持續發展的中美關係，符合兩國利益和國際社會的期待，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。

婁勤儉表示，我們願意在相互尊重、平等相待，對等互惠的基礎上，和美方通過對話協商解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益。希望美方與中方一道，共同落實兩國元首重要共識，回到通過對話協商解決問題的軌道上來。