美國提高中國產品關稅 未知港產品是否受影響

美國總統川普已簽署命令，對中國進口貨品由原來加徵10%關稅提高至20%，香港相關官員表示，當中是否包括香港貨品，目前仍然很不清晰。

美方早前公布對中國進口貨品加徵10%關稅，並指這項措施同時適用於香港。川普在美東時間3日簽署命令，對中國進口貨品再加徵10%關稅，即總計加徵20%關稅，但目前未有提及是否包括香港。

官方香港電台報導，香港商務及經濟發展局局長丘應樺今天在該台節目上說，此次美國再加徵中國貨品關稅是否包括香港貨品，仍然很不清晰。

他重申，美方首次提出加徵中國貨品10%關稅時，把香港貨品納入其中，是錯誤的決定，因為香港是單獨關稅區，而港府已決定就此向世界貿易組織提出申訴。

他表示，香港出口美國貨品價值港幣61億元，占本地整體出口貨量0.1%，出口總值0.07%，美國加徵關稅對香港的影響不是很大。此外，香港企業經過多年的貿易戰，已經把生產線遷移到其他地方。

他說，美國對香港的貿易順差達到2700億美元，美國在香港有1400家企業，美方的做法是損人不利己。

根據港府公布，2023年美國是香港第3大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。