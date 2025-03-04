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率先反制川普！加拿大：4日起對美國課25%報復性關稅

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
加拿大總理杜魯多。法新社
加拿大總理杜魯多。法新社

美國總統川普表示，確定於4日起對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅後，加拿大政府率先宣布報復措施，將於4日起對價值1550億加幣的美國產品徵收25％關稅。

路透報導，杜魯多發表聲明指，加拿大將從4日起對價值300億加幣的美國商品祭出25％關稅，至於對剩餘的1250億加幣產品關稅則將在21天後生效。

聲明指出，加拿大的關稅將持續直到美國撤銷這項貿易行動為止。如果美國關稅沒有停止，政府將和省及地區進行積極且持續的討論，以進行一些非關稅的措施。

川普2月宣布對加拿大與墨西哥的進口產品課徵全面關稅，指控他們未能阻止非法移民和毒品走私，但後來宣布暫緩實施1個月直到3月4日。

川普3日表示，墨西哥或加拿大沒有機會免於從4日起被加徵25%關稅。

加拿大 川普 美國 關稅

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