美再增10%關稅 陸商務部：將採反制措施維護自身權益

美國總統川普政府近期再對大陸祭出新關稅措施，宣布將於3月4日起對大陸產品加徵10%關稅。對此，大陸商務部4日一早發出新聞稿指出，美方這一做法罔顧事實，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。冀美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

據大陸商務部網站消息，商務部發言人4日發出「就美方宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品再次加徵關稅發表談話」表示，美國東部時間3月3日，美方宣布以芬太尼等問題為由，自3月4日起對中國輸美產品再次加徵10%關稅。中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。

上述發言人續稱，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，中美雙方進行了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。但美方「甩鍋推責」、一錯再錯，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅。美方這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。

發言人還提到，中方多次闡明，美方單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會對中美經貿合作和正常的國際貿易秩序造成破壞。中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

此前一日，大陸官媒環球時報援引「可靠消息人士透露」指出，陸方正在研究擬定相關反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。其中，對原產於美國的農食產品加徵關稅，「大概率會被列入到反制措施當中」。

川普政府於2月底宣布，3月4日起對中國再加徵10%關稅，同時，在同日對加拿大及墨西哥加徵25%關稅。而加徵關稅的理由是，毒品走私問題「令人無法接受」，他認為上述3國因應問題的相關進展不足。

另，據路透報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日受訪時曾表示，除非中國致力於阻止芬太尼流入美國，否則預料美國如期在3月4日起提高中國的關稅稅率。