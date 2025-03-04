川普：4月2日進口農產品加徵關稅 加墨25%、陸20%今開徵

美國總統川普再次威脅要對進口到美國的商品設下貿易壁壘，他宣布自4月2日起，將對「外部」農產品加徵關稅。川普也表示，由加拿大和墨西哥輸入的產品，按先前所定，今（4）日開始加徵25%關稅。他另外簽署命令，將中國大陸進口商品的稅率加一倍至20%，同樣美東時間3日午夜過後生效。

川普周一（3日）在社群平台上發文寫道：「致偉大的美國農民們：準備好開始生產大量農產品在美國內部銷售吧。外部產品將要在4月2日起徵收關稅。」

川普沒有提供更多細節，說明哪些品項會受到影響，或是有任何例外。兩位行政官員對彭博新聞說，這是川普先前提過的「對等關稅」的一部分。

根據美國農業部上周發布的預測，由於食物進口量飆高，今年美國的農產品貿易逆差將達到破紀錄的490億美元。美國農業部的資料顯示，美國進口農產品中，基本上水果、蔬菜和堅果至少會占一半；糖、咖啡、可可以及其他熱帶農產占比大約15%。

這些占比高的進口農產勢將受到衝擊。

墨西哥2023年對美輸出454億美元的農產品，約占美國總農產品進口的23%，是美國進口農業品最大供應國。加拿大和歐盟合計，出口到美國的農產品的金額為730億美元。

加拿大計劃初期針對價值約206億的美國商品課徵25%關稅，品項包括：柳橙汁、花生醬、葡萄酒、咖啡等。中國大陸環球時報報導，北京考慮對美國農產、食品展開關稅報復。