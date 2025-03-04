快訊

凌濤遭爆傳私密照性騷 國民黨：毀人名譽打擊政敵

教官退場／花15萬加修國防學分 代理師嘆：最錯誤決定

趕上班撞死晨運婦…擋風玻璃「破大洞」 肇事駕駛：來不及閃

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：4月2日進口農產品加徵關稅 加墨25%、陸20%今開徵

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普3日發出一波波關稅措施訊息，澆息了貿易戰可能避免的希望。歐新社
美國總統川普3日發出一波波關稅措施訊息，澆息了貿易戰可能避免的希望。歐新社

美國總統川普再次威脅要對進口到美國的商品設下貿易壁壘，他宣布自4月2日起，將對「外部」農產品加徵關稅。川普也表示，由加拿大墨西哥輸入的產品，按先前所定，今（4）日開始加徵25%關稅。他另外簽署命令，將中國大陸進口商品的稅率加一倍至20%，同樣美東時間3日午夜過後生效。

川普周一（3日）在社群平台上發文寫道：「致偉大的美國農民們：準備好開始生產大量農產品在美國內部銷售吧。外部產品將要在4月2日起徵收關稅。」

川普沒有提供更多細節，說明哪些品項會受到影響，或是有任何例外。兩位行政官員對彭博新聞說，這是川普先前提過的「對等關稅」的一部分。

根據美國農業部上周發布的預測，由於食物進口量飆高，今年美國的農產品貿易逆差將達到破紀錄的490億美元。美國農業部的資料顯示，美國進口農產品中，基本上水果、蔬菜和堅果至少會占一半；糖、咖啡、可可以及其他熱帶農產占比大約15%。

這些占比高的進口農產勢將受到衝擊。

墨西哥2023年對美輸出454億美元的農產品，約占美國總農產品進口的23%，是美國進口農業品最大供應國。加拿大和歐盟合計，出口到美國的農產品的金額為730億美元。

加拿大計劃初期針對價值約206億的美國商品課徵25%關稅，品項包括：柳橙汁、花生醬、葡萄酒、咖啡等。中國大陸環球時報報導，北京考慮對美國農產、食品展開關稅報復。

中共 加拿大 墨西哥 川普 農產品交易 關稅

延伸閱讀

川普新關稅政策衝擊北美汽車供應鏈 成本飆升、產業恐陷混亂

川普最新貿易威脅 發文暗示4月2日對農產品課徵關稅

與川普見面 台積電承諾千億美元投資：再建3座半導體廠

白宮：中國商品課徵20%關稅 川普簽署命令

相關新聞

美再增10%關稅 陸商務部：將採反制措施維護自身權益

美國總統川普政府近期再對大陸祭出新關稅措施，宣布將於3月4日起對大陸產品加徵10%關稅。對此，大陸商務部4日一早發出新聞...

川普：4月2日進口農產品加徵關稅 加墨25%、陸20%今開徵

美國總統川普再次威脅要對進口到美國的商品設下貿易壁壘，他宣布自4月2日起，將對「外部」農產品加徵關稅。川普也表示，由加拿...

說到做到！川普正式簽署命令 對中國商品關稅提高至20％

美國總統川普上月底表示將對中國進口商品再加徵額外10%關稅，白宮3日宣布，川普已正式簽署命令，將原本對中國進口商品實施的...

川普開徵加墨中關稅…全球供應鏈震盪 美汽車、電子產品將大漲

美國總統川普今天將於台灣時間4日中午起，對加拿大與墨西哥開徵25%關稅，對中國再徵10%，總計20%的關稅。美國與鄰國加...

紐時：中國謹慎不上談判桌 川普加速施壓

「紐約時報」報導，北京還在謹慎觀望美國總統川普對中國的真實意向，並派出訪團與美國智庫學者及官員會晤，不過有意願和中國達成...

川普最新貿易威脅 發文暗示4月2日對農產品課徵關稅

美國總統川普今天暗示，可能於4月2日對進口農產品課徵關稅。這是他一系列全面性貿易威脅最新之舉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。