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說到做到！川普正式簽署命令 對中國商品關稅「提高至20％」

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說到做到！川普正式簽署命令 對中國商品關稅提高至20％

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普上月底表示將對中國進口商品再加徵額外10%關稅，白宮3日宣布，川普已正式簽署命令，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%。

白宮3日在官方網站公告，美方認定中國政府未能採取行動阻止類鴉片藥品芬太尼流入美國，構成了一項異常且重大威脅，這種威脅在很大程度上源自美國境外，並對美國國家安全、外交政策及經濟帶來嚴重影響。

鑑於中國政府未能採取足夠措施遏制非法毒品危機，現針對第14195號行政命令的第2（a）條進行修訂，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%。

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