紐時：中國謹慎不上談判桌 川普加速施壓

「紐約時報」報導，北京還在謹慎觀望美國總統川普對中國的真實意向，並派出訪團與美國智庫學者及官員會晤，不過有意願和中國達成廣泛協議的川普見對方遲遲未有行動，決定再度動用關稅施壓。

川普（Donald Trump）是首位根本改變近半世紀美中關係的美國總統，第2任期上任不到1個月，即對中國輸美貨品徵收10%關稅，並決定再加碼10%。

紐約時報（New York Times）報導，中方這回更謹慎評估川普意向，瞭解他到底想從中國得到什麼，而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與對口層級人員通電，但川普提出的川習會至今沒有下文。

川普與國際領袖會晤安排及關稅開徵內容都難以預測。瞭解美中會談發展人士指出，中方不願在川普面前顯得低頭，在瞭解影響對話變數前，謹慎提出妥協項目，這些都是不能輕易首肯對話的原因。但中方官員、學者及親近北京人士已與美方低調接觸，就可能的經貿協議提出方向，並評估美國的回應。

瞭解中國政府人士指出，中方已就互惠項目表達合作意願，但無法確認美國政府中誰是可信賴的溝通管道。中方也在評估川普政府的措施，包括簽署限制外國對美投資的備忘錄，這與他在幾天後說歡迎中國投資的訊息明顯不一致。

多次往來中國、諮詢業者DGA歐布萊特石橋集團（DGA-Albright Stonebridge Group）資深人員薄邁倫（Myron Brilliant）表示，中方還在觀察與旁聽階段，大量吸收資訊並展開徵詢，但尚未做出痛苦的決定。中方有意與川普政府達成協議，但不想預設前提，並希望於事前釐清協議的元素。

包括前中國駐美大使崔天凱在內的中國訪團，曾與華府智庫代表在2月底會晤，訪團提出購買農產品與對美投資等建議，直言進一步關稅將傷害中國掙扎中的經濟，並威脅美國如果開徵關稅，將撤回打擊芬太尼的執法安排，包括不提供可用於控告中國業者的資訊。

瞭解川普想法的多名現任與前任顧問指出，川普已表達與中國國家主席習近平達成廣泛協議的興趣，當中包括採購、投資與核武安全合作等議題。他認為中國未就2020年的經貿協議足額採購，不排除提高關稅壓力作為談判籌碼。

中國訪團成員包括重要經濟學者方星海、朱民等，期間外長王毅在紐約出席聯合國活動，但未隨團前往華府。川普女婿庫許納（Jared Kushner）在首任期間穿梭於美中，不過第2任期未加入政府，另中方曾試探在中國有商業利益的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在政府的角色。