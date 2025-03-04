陸反制 擬對美農產品加稅

美國總統川普宣布對墨西哥和加拿大商品課百分之廿五的關稅，今天正式上路，美國商務部長盧特尼克說具體稅率還未定，暗示最終可能較低，但對中國大陸再加徵百分之十的關稅，盧特尼克則強調一點都不能少。

大陸外交部發言人林劍昨天表示，大陸正在研究反制措施，堅決抵制美國再次加稅。大陸環球時報引述消息人士透露，陸方反制包括關稅和一系列非關稅措施，其中很可能對美國農產品加徵關稅。

盧特尼克二日接受美國福斯新聞訪問時提到，墨加為化解川普對這兩國把關與美邊境不力的疑慮，雖已經做出許多努力，但仍不足以消除川普對毒品芬太尼流入美國並導致美國人死亡的顧慮。川普還在思考究竟要如何處理與墨加的關係，「這是個動態的情勢」。

美暗示墨加可能低於25%

墨加在四日開徵關稅前將做最後的外交努力，設法避免遭美方課高關稅。這是川普政府首次公開暗示，可能不會對所有墨西哥輸美商品以及非能源類的加拿大輸美商品，全面課徵百分之廿五的關稅。

有經濟學家擔憂川普新關稅政策恐引發美國國內通膨升溫，將使利率至明年仍居高不下。彭博資訊二日報導說，對墨加中這三大美國貿易夥伴課高關稅，很可能成為川普第二任內影響最全面的政策。

盧特尼克說，川普「會仔細考量，並計畫在四日正式實施這些關稅。墨加方面一直和他溝通」。

至於對中國，美方並無太多轉圜餘地。盧特尼克指稱，中方「若不停止補貼而且不再製造芬太尼相關原料，那川普就會對他們加徵關稅；若他們以為可以報復，請謹記他們賣給我們的商品，遠比我們賣給他們的多很多」。

華府智庫布魯金斯研究院研究員梅澤指出，川普開徵新關稅需法律正當性，而芬太尼只是實現他政治目標的手段，能引起美國鄉間和較貧困社區選民的認同及支持。

美財長：中國將吞下關稅

美國財長貝森特二日表示，川普的新關稅不太可能推升通膨，部分原因在於中國將吞下關稅。他接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目訪問，就新關稅可能對美國一般家庭帶來的影響時說，「我不擔心中國，他們將為關稅埋單，中國的商業模式是藉由出口來擺脫國內通膨，他們將吸收所有我們加徵的關稅」。

墨西哥為避免遭美課高關稅，上周提議對中國開徵與美國同等的關稅，貝森特呼籲加拿大跟進，「儘管還沒聽到加方回應，但我想這是很好的開始」。貝森特指出，加墨四日也許會宣布對陸徵稅，不然的話，關稅牆將升高，到時再看看會發生什麼事。

巴菲特：關稅是戰爭行為

美媒ＣＮＢＣ二日報導，執掌波克夏海瑟威公司的股神巴菲特罕見評論川普新政，直言「在某種程度上，（加）關稅是戰爭行為」。