美國將對大陸再加徵10%關稅 北京反制瞄準農產品
針對美國將對大陸的進口商品再加徵10%關稅，大陸外交部發言人林劍昨（3）日回應稱，正在研究反制措施，堅決抵制美國再次加稅。陸媒《環球時報》引述消息人士透露，陸方反制包括關稅和一系列非關稅措施，其中，很可能對美國農產品加徵關稅。
林劍昨在大陸外交部記者會重申，中方堅決反對美方再次以類鴉片止痛劑芬太尼問題為藉口，威脅對大陸輸美產品加徵關稅，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。至於美國建議墨西哥、加拿大跟隨美國對大陸加徵關稅，林劍則說，「我們多次說過，貿易戰、關稅戰沒有贏家。吹滅別人的燈，並不能讓自己更光明。」各方都應遵守世貿組織規則和市場經濟原則，透過平等和相互尊重的對話與協商，解決各自關切，共同應對單邊主義和貿易保護主義。
《環球時報》指出，如果美方堅持再次單邊加徵關稅，並正式公布相關措施，中方將堅決進行強有力的反制。環時引述消息人士透露，陸方反制措施可能對美國農產品加徵關稅。
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