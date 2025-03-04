美暗示課加墨關稅低於25% 對陸加徵「一點都不能少」

美國總統川普對墨西哥和加拿大商品課徵25%關稅的措施，定4日正式上路。但美國商務部長盧特尼克表示，具體稅率仍待決定，暗示最終稅率可能較低。不過對中國大陸額外加徵的關稅，盧特尼克強調「一點都不能少」，確定會依計畫對陸關稅提高一倍至20%。

盧特尼克2日接受福斯新聞（Fox news）訪問時指出，墨西哥與加拿大為了解決川普對邊境把關的疑慮，做出「許多努力」，但仍不足以解決川普對「芬太尼致死」的顧慮。他還提到，川普還在思考「究竟要如何處理與加墨的關係，這是一個動態的情勢」。

從他這番話看來，墨西哥和加拿大將做最後外交努力，設法避免這些措施真正實施。這是川普執政團隊首度暗示，可能不會對所有來自墨西哥的商品及非能源類的加拿大進口商品全面課徵25%關稅。盧特尼克說：「他（川普）會仔細考量，並計劃4日正式實施這些關稅。加拿大與墨西哥方面一直和他溝通。」

至於中國大陸顯然並無太多轉圜餘地。盧特尼克表示，仍將考慮對中國進口產品再徵收10%的額外關稅至20%。盧特尼克說：「他們若不結束補貼並停止製造芬太尼相關原料，川普就會對他們加徵關稅。」「如果他們認為可以報復，請記得，他們賣給我們的商品遠比我們賣給他們的多得多了。」

同日，美國財長貝森特表示，川普提出的關稅措施，不大可能推升通膨，部分原因是中國大陸將吞下關稅。

貝森特接受CBS News節目採訪時，被問到關稅可能對一般家庭造成的影響，他表示：「我能告訴你，我不擔心中國，中國將為關稅埋單，該國的商業模式是透過出口來擺脫通膨。他們會吸收所有加徵關稅。」

此外，墨西哥當局為避免被美國徵稅，上周提議要對中國徵收與美國同等關稅；貝森特籲加拿大跟進，他說：「還沒聽到加拿大的回應，但我想這是非常好的開始。」他還說，加墨4日也許會宣布對陸徵稅，不然的話，關稅之牆將升高，到時再看看接下來會發生什麼事。

貝森特上周接受彭博電視專訪時說，如果加拿大跟進墨國，那將是一個不錯的姿態，在某種程度上「我們可以讓『北美堡壘』，與來自現代史上最不平衡經濟體中國的商品洪流相抗衡」。