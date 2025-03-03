此作為籌碼！南韓提出優先為美方造船 尋求關稅豁免

南韓產業通商資源部3日表示，部長安德根上月底赴華府拜會美國商務部長盧特尼克等官員時提出，若美國對南韓造船業者下訂單，南韓業者將聯合起來，優先生產並交付美方船隻，據傳南韓政府盼以此作為籌碼，取得美方的關稅豁免。

安德根也表示，若美方果真對南韓加徵關稅，條件不應該比其他國家還差。

一名產業消息人士說，若美國總統川普限制原油由陸製船隻運送，可望提高對南韓船隻的需求。此外，美方的北海航線與阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫，都需要破冰船。

產業通商資源部的官員表示，美方將「南韓視為合作夥伴，南韓的壓力沒有像歐盟、加拿大與墨西哥這麼大。」

安德根也指出，南韓將擴大進口天然氣，以對齊川普的能源政策轉變，此舉也有助於削減對美國的貿易順差。他也說，隨著現代汽車的美國喬治亞工廠下月擴產，也有同樣成效。

另外，南韓最大製鋼業者浦項控股3日表示，將強化其LNG業務，聚焦於涵蓋生產、儲存、運輸到發電的LNG供應鏈，把握川普恢復發放美國新LNG出口許可證的機會。