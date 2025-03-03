美財長：大陸將埋單 川普關稅不大可能使通膨升溫

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日表示，美國總統川普提出的關稅措施，不大可能推升通膨，部分原因是中國大陸將吞下關稅。

貝森特接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目採訪時，被問到關稅可能對一般家庭造成的影響，他表示：「我能告訴你，我不擔心中國，中國將為關稅埋單，該國的商業模式是透過出口來擺脫通膨。他們會吸收所有加徵關稅。」

此外，墨西哥當局為避免被美國徵稅，上周提議要對中國徵收與美國同等的關稅；貝森特呼籲加拿大跟進，他說：「還沒聽到加拿大的回應，但我想這是非常好的開始。」

貝森特指出，加墨4日也許會宣布對陸徵稅，不然的話，關稅之牆將升高，到時再看看接下來會發生什麼。

川普新關稅預定本月4日正式生效，要對墨西哥及加拿大進口商品徵收25%關稅。美方2月4日已對中國加徵10%關稅，川普也宣布，要在此基礎上，4日再對中國商品另行加徵10%關稅。

一些經濟學家擔憂，關稅可能引發通膨升溫，並使利率到2026年都將居高不下。

中國大陸商務部2月28日表示，「堅決反對」川普近期再度加徵的關稅措施，並誓言採取必要報復措施。上個月中國因應川普首輪關稅，調高了某些美國進口能源的稅額，並將兩間美國企業列入不可靠實體清單。專家認為，美方若再次加徵關稅，中國可能會採取類似措施。