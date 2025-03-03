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川普打擊大陸電商 廣州「希音村」工廠負責人：現在形同半死

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
美國前總統川普的回歸，希音村正面臨動盪。圖為江蘇連雲港市的希音成衣廠。路透
美國前總統川普的回歸，希音村正面臨動盪。圖為江蘇連雲港市的希音成衣廠。路透

美國總統川普於2月1日簽署行政命令，對中國進口商品加徵10%關稅，同時廢除800美元以下小額進口商品免關稅制度。位於中國大陸廣東省廣州市番禺區的成衣廠，靠希音（SHEIN）訂單發跡，被稱為「希音村」。但今年希音的訂單為大減，甚至歸零，朝日新聞採訪一名30歲的工廠負責人表示，目前的經營狀況「形同半死」。

朝日報導，隨著美國前總統川普的回歸，希音村正面臨動盪。2月下旬一家有10名員工、43歲的工廠負責人無奈表示，這個月開始，希音的訂單突然歸零。去年還訂單不斷，現在卻完全沒有了，關稅影響太大了。

希音和另一家中國電商巨頭Temu利用小額進口免稅制度，直接從中國大陸出貨給美國消費者，迅速擴展市場。川普的行政命令被認為是在打壓希音等中國企業。此外，歐盟執行委員會也於2月5日提議取消150歐元以下小額進口商品的免稅政策。美國與歐盟的聯合施壓，讓希音村陷入危機。

報導說，去年剛成立的一家工廠，投資超過100萬人民幣，主要為希音代工，負責人也參與投資。最初工廠有約20名員工，由於訂單減少，已裁員一半，未來可能進一步減少人力。它的負責人曾在其他地方生產大陸國內市場商品，但中國大陸內需疲軟、價格競爭激烈，轉而來到希望村尋找出口機會。

然而，原本應是最繁忙的農曆新年檔期，希音的訂單仍持續縮減。約10天前，她詢問一名希音員工原因，對方坦言「是因為關稅」，所以公司下單態度十分謹慎。這名負責人透露，希音村約80%的工廠依賴希音訂單，但今年的訂單量僅為去年的10%至20%。

川普 關稅

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