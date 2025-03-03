股神巴菲特評川普關稅：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅

有「股神」 之稱的傳奇投資人巴菲特罕見公開評論美國總統川普的貿易政策，稱懲罰性關稅可能引發通貨膨脹並傷害消費者。

財經網站CNBC報導，巴菲特接受哥倫比亞廣播公司新聞部門（CBS News）採訪時做上述發言。他說：「關稅其實是我們已有很多經驗的事。它們某種程度上是種戰爭行為。」

他還表示：「久而久之，它們就是貨物稅。我是說，牙仙子又不會來付錢！然後會怎樣呢？在經濟學，你永遠要要問，『然後會怎樣呢？』」

在川普的第一個任期，這位波克夏董事長兼執行長在2018年和2019年對爆發貿易衝突發表過看法，對共和黨的激進舉措可能在全球造成負面後果提出警告。

被CBS問及當前經濟狀況時，巴菲特未直接評論。他說：「我認為這是世界上最有趣的話題，但我不會開口，但我不能談論它。我真的不能。」

過去一年，巴菲特一直處於防禦模式，他迅速拋售股票並維持創紀錄的現金水位。有一些人將巴菲特採保守舉措解讀為看跌市場和經濟。