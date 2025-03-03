美商務部長：川普將決定對加墨課關稅實際稅率

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克今天表示，對加拿大和墨西哥課徵關稅計畫將於4日生效，不過總統川普會決定實際稅率。

路透社報導，川普曾經表示，4日將對從兩國進口的商品課徵25%關稅。

盧特尼克（Howard Lutnick）告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）：「在某種程度上，他（指川普）現在還在思考究竟如何對付墨西哥和加拿大，情況仍有變數。星期二（4日）將對墨西哥和加拿大課徵關稅，至於實際稅率，將留待總統和他團隊磋商。」

雖然類鴉片（opioid）藥品芬太尼（fentanyl）持續從兩國流入美國，他表示，在確保與美國間的邊境安全方面，墨、加兩國「已恪盡合理職責」。

盧特尼克同時表示，除非中國致力阻止非法芬太尼流入美國，川普4日可望將對中國所課關稅稅率從10%調高為20%。

川普 關稅

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