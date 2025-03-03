川普貿易戰加碼 查進口木材

美國總統川普再度加碼關稅戰，不僅加拿大和墨西哥輸美產品四日起將被全面課徵百分之廿五關稅、中國大陸產品再加徵百分之十關稅，他一日又下令對林木與木料進口展開國安調查，為進口木材加徵關稅鋪路，且可能波及進口家具和廚櫃，逐一落實他先前揚言的關稅威脅。

川普一日簽署一項備忘錄，責成商務部長盧特尼克根據一九六二年《貿易擴展法》第二三二條，針對美國木材進口啟動國安調查，涵蓋木材衍生產品，其中可能包括廚櫃等家具，其中一些家具是用美國出口的木材製成的。川普也以該貿易法為對進口鋼鋁徵收關稅的依據。

路透引述白宮官員指出，增加依賴進口木材可能構成國安風險的部分原因，是美國軍方建設會消耗大量木材，而依賴進口某項國內供應充沛的物資，也威脅美國經濟。

川普政府官員將評估外國政府補貼、掠奪性貿易行為以及衍生性產品，特別是若中國大陸等國家人為壓低廚櫃等產品的價格。若調查發現傾銷證據，川普能施以進口配額和關稅等報復措施，由於加拿大目前是美國木材進口的最大來源，勢將首當其衝。

川普簽署的命令指出，商務部必須在二百七十天內完成調查，但白宮官員說，商務部可能會加快調查腳步。這位官員並未透露這項木材調查所提議關稅稅率的細節，但川普已說，他考慮對木材和森林產品課徵百分之廿五關稅，他二月也已要求商務部評估對銅課徵關稅，接下來還想對晶片、藥品及汽車課徵關稅。

目前加拿大輸美軟木已須被課徵百分之十四點五關稅，白宮官員表示，任何這項調查所衍生的關稅將疊加其上，但加拿大和墨西哥輸美產品預定四日起遭全面課徵百分之廿五關稅，將加深美國與加拿大之間的貿易齟齬。

川普還下令在九十天內採取新措施，增加國內木材供應，包括簡化從公共土地採伐木材的許可程序，並改善從森林和水道打撈倒下的樹木等。他二月廿一日也要求貿易代表葛里爾重啟一項調查，尋求針對加拿大、法國、英國、義大利、西班牙、奧地利、印度及土耳其等對美國科技業者課徵數位服務稅的國家，施以關稅懲罰。