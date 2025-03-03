川普關稅決策太急 美行政團隊措手不及

美國總統川普宣布新關稅的腳步又急又快，讓行政團隊趕不上進度，官員暗示，全面對等關稅行動可能會比原訂的4月更晚實施。據統計，美國去年與100多個國家的商品貿易呈現逆差，以對中國大陸的逆差最多，台灣名列亞太第三、全球第六，意味台灣也很可能被川普政府的對等關稅措施盯上。

川普上任才過幾周，已採取一連串影響深遠的貿易行動，讓美國貿易代表署（USTR）和商務部面臨作業瓶頸，工作人員正為在緊湊時間內實施川普的命令忙得不可開交。

在川普宣布的關稅行動中，迄今只有對中國大陸產品加徵10%關稅實施，接下來，川普政府4日起將對加拿大和墨西哥產品課徵25%關稅、對中國大陸產品再加徵10%關稅，3月12日將對鋼鋁課徵25%關稅，4月2日還會有一連串行動，包括完成對汽車、藥品及半導體課徵25%關稅的貿易政策評估、及公布對等關稅事宜。

但華爾街日報（WSJ）報導，政府官員私下暗示，由於時間不足以完整分析所有國家的關稅和非貿易壁壘，全面開徵對等關稅的時間會比4月更晚，可能費時六個月以上。

白宮官員透露，對等關稅評估報告將概述其他國家的對等關稅稅率和實施機制，但部分國家的細節可能較晚公布。其他行動完成日期也仍不得而知，例如對銅展開的關稅調查，以及對進口木材開徵關稅的計畫。

據統計，美國去年商品貿易逆差高達1.2兆美元，刷新紀錄，其中對中國大陸的逆差達到2,950億美元，占整體逆差24%。美國去年對越南的商品貿易逆差額為1,230億美元，在亞太排第二，台灣以740億美元的商品貿易逆差額名列亞太第三，日本以680億美元名列亞太第四，南韓（660億美元）排在第五名。