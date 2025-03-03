川普關稅大戰本周引爆 同時下令對進口木材展開國安調查

美國總統川普本周將加深關稅戰強度，加拿大和墨西哥輸美產品本周將被全面課徵25%關稅、中國大陸產品再遭加徵10%關稅，並已下令對林木與木料進口展開國安調查，為進口木材加徵關稅鋪路，逐一落實他先前揚言的關稅威脅，之後可能陸續瞄準銅、半導體及藥品等產品。

川普1日簽署一項備忘錄，責成商務部長盧特尼克根據1962年《貿易擴展法》第232條，針對美國木材進口啟動國安調查，涵蓋木材衍生產品，其中可能包括廚櫃等家具。川普也以該貿易法為對進口鋼鋁徵收關稅的依據。

路透引述白宮官員指出，擴大依賴進口木材可能構成國安風險的部分原因，是美國軍方的建設活動會消耗大量木材，而依賴進口某項國內供應充沛的物資，也威脅美國經濟。

川普政府官員將評估外國政府補貼、掠奪性的貿易行為以及衍生性產品，特別是若中國大陸等國家人為壓低廚櫃等產品的價格。若調查發現傾銷證據，川普能施以進口配額和關稅等報復措施，由於加拿大目前是美國木材進口的最大來源，勢將首當其衝。

川普簽署的命令指出，商務部必須在270天內完成調查，但白宮官員說，商務部可能會加快調查腳步。

這位官員並未透露這項木材調查所提議關稅稅率的細節，但川普已說，他考慮對木材和森林產品課徵25%關稅，他2月也已要求商務部評估對銅課徵關稅，接下來還想對晶片、藥品及汽車課徵關稅。

目前加拿大輸美軟木已須被課徵14.5%關稅，白宮官員表示，任何這項調查所衍生的關稅將疊加在其上，但加拿大和墨西哥輸美產品預定4日起遭全面課徵25%關稅，將加深美國與加拿大之間的貿易齟齬。

他2月21日也要求貿易代表葛里爾重啟一項調查，尋求針對加拿大、法國、英國、義大利、西班牙、奧地利、印度及土耳其等對美國科技業者課徵數位服務稅的國家，施以關稅懲罰。