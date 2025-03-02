川普關稅與中國雙重壓力 墨西哥政府左右為難

美國總統川普揚言4日對墨西哥課徵25%關稅，但又同時暗示若墨國也對中國課關稅，美墨就有轉圜餘地。墨西哥媒體分析，墨國政府在美中對抗雙重壓力下，面臨左右為難。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）分析，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）被迫進行一場高難度的「政治槓桿」操作；也就是如何滿足美國的要求，避免被課徵25%的懲罰性關稅，同時又不能得罪中國，因為中國是墨西哥重要的貿易夥伴。

報導指出，若墨西哥屈服於美國壓力，對中國商品課稅，不只影響和中國的經貿關係，更可能導致中國對墨西哥商品施以報復性關稅反擊，影響墨西哥出口市場。

墨西哥國立自治大學（Universidad Nacional Autonoma de México）經濟研究所教授沙拉薩（Cesar Salazar）指出，中國是墨西哥第二大進口來源國，除了最終商品外，幾乎所有墨西哥出口導向型的製造業，都大量依賴中國製造的零附件部品，如果課徵中國商品關稅，將推高製造業成本，使墨西哥在全球供應鏈中的競爭力下降，嚴重衝擊墨國自身產業。

面對美中兩面的關稅壓力，薛恩鮑姆日前表示，墨西哥與中國之間並沒有簽訂自由貿易協定，因此墨西哥對中國商品加徵關稅，並不違反國際協議。薛恩鮑姆也強調在貿易問題上，墨西哥優先考量是和美國擁有的貿易協定。這番言論也被外界認為墨西哥在壓力下可能向美國表態，對中國課徵關稅。

儘管如此，伊比利美洲大學（Universidad Iberoamericana）教授賈西亞（Jose Garcia）還是憂心「川普不變的戰略就是他一直在變」；川普（Donald Trump）可能某一天讚揚墨西哥大力打擊毒品，但隔天又翻臉表示不滿意。因此，墨西哥面對川普也必須同樣維持「戰略模糊」，尋求更彈性靈活的貿易策略進行談判，「絕不能與川普正面衝突」。

「金融家」報導也指出，美國是墨西哥最重要的貿易夥伴，兩國之間的貿易總額超過7000億美元。墨西哥出口的汽車、電子產品和農產品高度依賴美國市場，川普祭出25%關稅威脅，讓墨西哥陷入沉重壓力。

此外，由於許多中國商品透過墨西哥進入美國市場，川普等同迫使墨西哥表態，對中國產品加徵關稅，以減少美國市場對中國商品的依賴。墨西哥除了關稅議題，現在更被夾在美國和中國的地緣政治角力之中。

報導中也強調從長遠來看，墨西哥應該加速推動與歐洲、亞洲其他國家建立更廣泛的貿易夥伴關係，降低對美國市場的過度依賴，才能在全球經濟變局中，確保自身經濟利益不受損害。