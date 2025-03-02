墨國擬跟進 對陸加徵關稅…美財長促加拿大也實施

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
墨西哥總統薛恩鮑姆（歐新社）
墨西哥總統薛恩鮑姆（歐新社）

消息人士向彭博透露，墨西哥總統薛恩鮑姆的行政團隊，一直計劃在與川普政府協商時提出看齊美國對中國加徵關稅的方案。墨西哥可能對中國加徵關稅的品項，主要針對汽車和汽車零組件，其他的成品也可能納入。

美國總統川普（歐新社）
美國總統川普（歐新社）

美國財政部長貝森特敦促加拿大跟進墨西哥，也對中國進口商品課徵關稅，向美國看齊。目前加拿大與墨西哥正在全力尋求本周二（4日）不要真的被美國課徵25%的關稅，而墨西哥傳出願意對中國商品提高關稅，同時想辦法購買更多美國商品，以避免川普關稅威脅。

貝森特2月28日接受彭博電視訪談時說：「墨西哥政府的一個提議，我確實認為相當有意思，也就是墨西哥可能要配合我們美國對中國的關稅。」

貝森特接著表示，「我想加拿大如果也跟進，會是良好表態。某種程度上，我們能擁有『北美堡壘』來抵禦中國進口品的洪流」。

貝森特並沒有詳述墨西哥提議的配合是到什麼程度，美國對中國進口商品目前的關稅措施是川普2月4日宣布的加徵10%，不過根據川普上周四的社群媒體貼文，3月4日起要再追加一倍到20%。

加拿大則已經對中國的電動車、鋼鐵和鋁加徵關稅，很大程度就是為了與美國政策保持一致。

知情人士表示，加國規劃好的第二波的關稅措施，像是關鍵礦產、半導體和太陽能板等尚未實施，可能會被用來做為與川普談判的籌碼。

墨西哥與加拿大政府沒有針對貝森特的發言做出立即回應。

川普把關稅與非法藥物芬太尼、非法移民流入美國牽扯在一起，表示由於加墨沒有採取足夠措施減少美國芬太尼過量致死案件，因此要對每年價值約9,000億美元的加、墨進口品課徵關稅。

不過，川普也抱怨中國在墨西哥的投資。川普在去年競選期間曾抨擊墨西哥製造的汽車使用中國零組件。

隨著比亞迪等中國汽車品牌愈來愈受歡迎，墨西哥已成為中國汽車的主要進口國，與俄羅斯和德國等市場並駕齊驅。

今年年初以來，墨西哥打擊了廉價的亞洲進口產品，尤其是來自中國的貨物，並對來自未簽訂自由貿易協定國家的成品服飾課徵高達35%的關稅，試圖向美方談判代表發出訊號。

川普 關稅

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