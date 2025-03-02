美財長：墨將跟進美 對中加關稅

美國財政部長貝森特當地時間二月廿八日表示，墨西哥已打算跟進美國，對中國徵收與美國相同的關稅，他稱此舉「很有意思」，加拿大也該跟進。

路透報導稱，墨西哥高級官員本周與川普內閣成員會面進行貿易談判。美國總統川普提出的對墨西哥和加拿大進口產品徵收的百分之廿五關稅將於三月四日生效，同時對中國進口產品徵收百分之十的額外關稅。

據彭博資訊日前報導，美國商務部長盧特尼克曾在二月廿日在華府會晤墨西哥代表團時，認為墨國應對大陸進口商品徵收關稅，以換取免除被美國對墨國輸美商品全面課徵關稅。貝森特如今釋出的訊息似乎顯示，盧特尼克對墨西哥的施壓似乎已經奏效。

貝森特二月廿八日接受彭博電視訪談時說：「墨西哥政府提議可能要配合我們美國對中國的關稅，我認為相當有意思。」他接著表示，「我想加拿大如果也跟進，會是良好表態。某種程度上，我們能擁有『北美堡壘』來抵禦中國進口品的洪流」。

貝森特並沒有詳述墨西哥提議的配合到什麼程度，美國對中國進口商品目前的關稅措施是川普二月四日宣布的加徵百分之十，不過根據川普上周四的社群媒體貼文，四日起要再追加一倍到百分之廿。

消息人士向彭博新聞透露，墨西哥可能對中國加徵關稅的品項主要針對汽車和汽車零組件，其他的成品也可能納入。加拿大則是已經對中國的電動車、鋼鐵和鋁加徵關稅，很大程度就是為了與美國政策保持一致。

路透報導稱，墨西哥和加拿大政府沒有立即回應置評請求。

中國商務部、外交部二月廿八日已對美國加徵百分之十關稅表達堅決反對，指希望美方不要一錯再錯，如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。中國駐華盛頓大使館稱，美國此舉必將影響和破壞雙方未來的禁毒合作。