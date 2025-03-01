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他買節能電器做錯「1件事」退稅金被沒收 國稅局給解釋

南韓產業部長訪華府 會晤美國官員尋求關稅豁免

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

華府推動課徵新關稅計畫之際，韓國產業通商資源部今天表示，產業部長安德根在跟美國政府官員的會談中要求關稅豁免。

韓國產業部的聲明寫道，安德根本週在華盛頓會晤美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國內政部長柏根（Doug Burgum）及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

聲明還指出，安德根尋求美國總統川普（DonaldTrump）政府的關稅豁免，並討論加強兩國雙邊合作的方式。

韓國產業部提到：「安德根部長和盧特尼克部長商討加強造船與先進工業等戰略產業的夥伴關係。同時，他轉達了韓國企業對於美國政府關稅措施的關切，並要求關稅豁免。」

安德根與盧特尼克的會晤，代表川普第2任總統執政期間，美韓兩國的首次部長級貿易會談。

身為全球主要出口國和美國的重要貿易夥伴，韓國日益關注川普的做法。

韓國不僅是亞洲第4大經濟體，也是跟美國簽訂全面自由貿易協定的20個國家之一。

儘管美韓自由貿易協定允許大多數商品免關稅貿易，但川普已經在2月宣布，要對包括韓國在內的全球鋼鐵和鋁材徵收25%關稅。

鋼鋁關稅預計3月12日生效，川普也於近日宣布將從4月2日起對貿易夥伴課徵對等關稅。

南韓 川普 關稅

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