美財長：墨西哥打算加入關稅戰 對中國徵收與美國相同的關稅

據路透社，美國財政部長貝森特當地時間週五表示，墨西哥已打算（proposed）跟進美國，對中國徵收與美國相同的關稅，他稱此舉「非常有趣」(very interesting)，加拿大也該跟進。

報導稱，墨西哥高級官員本周與川普內閣成員會面，在3月4日的最後期限前進行貿易談判。美國總統川普提出的對墨西哥和加拿大進口產品徵收的關稅將於3月4 日生效，同時對中國進口產品徵收 10% 的額外關稅。

據彭博資訊幾天前的報導，美國商務部長盧特尼克曾在2月20日在華府會晤墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）等墨西哥代表團時，向墨國官員傳達訊息，認為墨國應對大陸進口商品徵收關稅，以換取免除被美國對墨國輸美商品全面課徵25%關稅。

而貝森特如今釋出的前述訊息似乎顯示，盧特尼克對墨西哥的施壓似乎已經奏效。

貝森特在接受彭博電視採訪時表示，「如果加拿大也這樣做，那將是一個很好的姿態，這樣我們就可以保護北美免受中國進口商品的衝擊，而中國進口商品的湧入，造成了現代史上最不平衡的經濟。」

路透報導稱，墨西哥和加拿大政府沒有立即回應置評請求。而中國駐華盛頓大使館表示，美國單邊提高關稅嚴重違反世界貿易組織規則，損害中美和世界各國利益。

中國大使館發言人劉鵬宇在給路透社的聲明中表示，「施壓、脅迫和威脅不是與中國打交道的正確方式。相互尊重才是基本前提。」他說，「我們敦促美方糾正錯誤做法，回到平等協商解決彼此關切的正確軌道上來。」

報導稱，彭博社引述一位知情人士的話報導，墨西哥提議對中國徵收的關稅將集中在汽車和汽車零件上。墨西哥城此舉很可能是為了避免美國對墨西哥商品徵收 25% 的關稅而做出的回應。

報導稱，墨西哥總統薛恩鮑姆領導的政府數月來一直表示，正在仔細考慮華盛頓和渥太華對華的政策，甚至在川普連任之前就表示，墨西哥政府尋求在應對中國潛在的不公平貿易行為方面「更加一致」。

墨西哥經濟部副部長維達爾．列雷納斯 (Vidal Llerenas) 週四表示，墨西哥可能採取進一步的貿易措施，而不僅僅是對主要來自中國的廉價商品徵收關稅。