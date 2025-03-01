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川普再加關稅 陸批美恩將仇報
美國總統川普廿七日宣布，預定三月四日向加拿大和墨西哥徵收百分之廿五關稅 ★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線 的計畫不變，同時美國擬二度加徵中國大陸百分之十的關稅。大陸商務部表示，希望美方不要一錯再錯。大陸外交部則批評美國恩將仇報，只會適得其反。
川普日前簽署行政命令，擬二月四日課徵加拿大和墨西哥百分之廿五關稅、加徵中國大陸百分之十關稅，作為讓毒品流入美國的懲罰。
川普廿七日表示，大量毒品仍借道加拿大和墨西哥進入美國，毒品以芬太尼為主，都是由中國大陸製造和供應。除非這些毒品停止流入美國，或者受到嚴格的限制，原訂的關稅將在三月四日生效；川普說，中國大陸也會另外被加徵百分之十的關稅。
川普廿七日與英國首相施凱爾會面，並接受媒體提問。對於是否再度加徵中國大陸關稅，川普說明是「十加十」，在二月四日加徵百分之十的關稅之上再加徵百分之十的關稅。
川普廿七日並表示，預定四月二日上路的「對等關稅」也將按計畫生效。
大陸商務部說，大陸是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國進行禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實，此前以芬太尼等為由對中國加徵百分之十關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。
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