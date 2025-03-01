川普：英美很快簽貿易協議

美國總統川普27日在白宮與英國首相施凱爾會談。川普在會後聯合記者會表示，他認為「我們會得到兩項協議」，分別是終止烏克蘭戰爭的協議、以及英美之間「很棒的」貿易協議。

川普說，英美雙方相關討論進行良好，他認為「挺快」就能達成協議、雙方將「盡快達成」。他還稱施凱爾是「十分強悍的談判者」。媒體詢問，施凱爾是否已成功說服他免向英國加徵關稅，川普回答，「我認為我們最終很有可能達成一項真正的貿易協議，且因此不需徵收關稅」。

施凱爾此次訪美重點除了烏克蘭和歐洲防務，也包括爭取與美國簽署科技相關貿易協議。由於簽署全面性的雙邊貿易協議恐難達成，英國近年轉而尋求與美國就個別領域、產業及地區簽訂協議。

施凱爾在記者會開場致詞提到，英美將共同努力實現雙方皆可獲益的「重大經濟勝利」他指出，英美雙邊投資總額高達1.5兆美元，總計為彼此創造超過250萬個就業機會。他強調，英美貿易關係不僅強健，更是「公平、平衡，且互惠」。

施凱爾稍早還當面轉交英國國王查理三世親筆簽名的邀請函，邀請川普夫妻再度到英國進行國是訪問。母親出身蘇格蘭的川普熱愛英國君主制傳統與王室文化，他曾在第一個總統任期內，於2019年赴英進行國是訪問。一旦再次成行，他將創外國民選領袖二度對英進行國是訪問先例。