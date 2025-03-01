大陸遭加徵關稅 揚言反制…希望美方透過平等對話解決分歧

美國總統川普表示，將於3月4日再向大陸加徵10%的關稅。大陸商務部昨（28）日表示，希望美方不要一錯再錯，盡快回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道，並稱中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

美國已在2月4日對大陸產品加徵10%關稅，大陸當天就回擊宣布，對美國進口的煤炭和液化天然氣加徵15%關稅；對原油、農業機械、大排量汽車和皮卡貨車加徵10%關稅。對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬產品實施出口管制。並對美國谷歌公司展開反壟斷調查等一系列反制措施。

美對陸加徵關稅

大陸商務部昨天指出，中方多次表明，單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制。中方對此堅決反對。

就美方以芬太尼為由，作為對加拿大、墨西哥、大陸加徵關稅的原因，大陸商務部說，大陸是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國進行禁毒國際合作。

大陸商務部指控，美方卻始終無視客觀事實，此前以芬太尼等為由對中國加徵10%關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。

大陸商務部表示，希望美方不要一錯再錯，盡快回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

在此之前，大陸商務部部長王文濤已分別於2月19日、27日，向美國新任商務部長盧特尼克、新任貿易代表葛里爾致信，就美對中國大陸輸美產品加徵關稅表達中方關切。

王文濤喊話，中美在經貿領域存在分歧是正常的，應透過平等對話磋商解決各自關切。

就美方加徵關稅，王文濤說，中方對此表示堅決反對，並已採取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉。

他還提到，川普1月20日簽署的「美國優先」貿易政策（America First Trade Policy）備忘錄，其中多項調查針對中國大陸，希望美方能以客觀理性專業的態度進行評估調查，以提高透明度。