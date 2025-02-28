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川普提高對陸關稅 美國經濟衝擊將遠大於官方預期？專家曝光原因

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
川普27日表示，將再對中國大陸加徵10%關稅。路透
川普27日表示，將再對中國大陸加徵10%關稅。路透

美國紐約聯邦準備銀行經濟學者發表的最新研究顯示，川普政府對中國大陸實施的最新一波關稅，對美國經濟的衝擊，將不僅僅是美國貿易數據所反映的情況而已，尤其是川普政府若終結對所謂小額進口優惠待遇的話。

研究人員克拉克表示，「美國從中國進口額的減少幅度，遠低於美國官方統計數字所顯現的金額；因此最近對中國產品提高關稅，對美國經濟的衝擊將比美國官方進口數據所顯示的情況更大」。

依據美國商務部的數據，中國產品占美國進口總額的比率，由2018年時的21.6%，降到2024年時的13.4%，降幅達8.2個百分點；同期間年進口額減少660億美元，降至4,390億美元。

但依據中國官方的數據，中國對美出口額占美國進口額的比率僅降低2.5個百分點；同期間對美國年出口額反而增加912億美元，為5,240億美元。

克拉克指出，「簡言之，美國公布的從中國進口額，遠低於中國所公布的對美出口額」。因此美國最新關稅措施對美國的衝擊，將遠大於官方的預期。

如果川普終止所謂的「小額豁免」（de minimis）優惠待遇，對美國的衝擊將更大。此一免稅門檻已由2016年時的每件200美元，提高到800美元，導致這類小額包裹訂單爆炸成長，占美、中官方統計數字落差的一大部分。

這類進口的總金額很難計算，但持續快速成長。克拉克估計，去年這類進口額至少增加50%，甚至超過一倍；如果取消這項免稅管道，再加上川普又宣布提高中國產品關稅稅率10個百分點，而中國出口商又不降低出口價格，則美國消費將面臨更重大的壓力。

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