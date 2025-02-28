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恩將仇報？美以芬太尼為由再增10%關稅 陸方罕見怒回這句話

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部對美國準備加徵關稅，批評是「恩將仇報」。圖為大陸外交部發言人林劍先前主持例行記者會。（新華社）
大陸外交部對美國準備加徵關稅，批評是「恩將仇報」。圖為大陸外交部發言人林劍先前主持例行記者會。（新華社）

美國總統川普（Donald Trump）宣布將於3月4日起對大陸產品加徵10%關稅，繼大陸商務部公開批評後，大陸外交部也在28日下午回應指出「將採取一切必要措施」，並罕見批美「恩將仇報」。

大陸外交部發言人林劍28日下午在記者會上，對此議題表示，「美方再次以芬太尼問題為藉口，威脅對中國輸美產品加徵關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益」。

林劍強調，大陸反覆聲明，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單方面加徵關稅，「嚴重違反世貿組織規則，損害兩國和全球利益」。他重申，大陸是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題，本著人道主義精神，中國大陸為美國應對芬太尼問題「提供了支持」。

他指出，應美方的請求，大陸於2019年宣布正式整類列管芬太尼類的物質，「是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家」。大陸同美方開展了廣泛深入的禁毒合作，並取得顯著成效，這是有目共睹的。

林劍批評，美方借芬太尼問題，「執意搞關稅施壓訛詐，一意孤行，恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反，對雙方在禁毒領域的對話與合作造成嚴重衝擊」。

他強調，「施壓、脅迫和威脅，不是同中國打交道的正確方式。相互尊重是基本前提，中方敦促美方糾正錯誤的做法，回到通過平等磋商解決各自關切的正確軌道」。

而就美國國務卿魯比歐（Mark Rubio）日前表示，北京利用整治芬太尼要脅美取消關稅，林劍則表示「有關言論充斥著冷戰的思維，宣揚遏制、打壓、甩鍋推責的那一套，嚴重損害中方的利益。我們對相關的言論表示強烈不滿和堅決反對」。

他也警告，「如果美方繼續借芬太尼的問題搞施壓、訛詐、脅迫、威脅那一套，只會適得其反，對中美雙方在禁毒領域的對話與合作造成衝擊」。

稍早大陸商務部對此表示堅決反對，希望美方「不要一錯再錯」，並警告，「如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益」。

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