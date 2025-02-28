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晶片股重災區！川普關稅+輝達重挫 日股3方夾擊崩跌逾千點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本股市日經225指數28日狂瀉超過千點。新華社
日本股市日經225指數28日狂瀉超過千點。新華社

日本股市日經225指數今（28）日盤中一度重挫3.7%，狂瀉逾1,400點，下探五個多月以來盤中最低點。收盤時仍大跌近1,099.84點至37,156.33點，跌幅縮小至2.87%。晶片股是重災區，晶片測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）和晶片製造設備商東京威力科創（Tokyo Electron）一度大跌10%和5.9%。主要是投資人擔心川普關稅措施，加上輝達股價暴跌8.5%的拖累。

日本晶片股這類科技出口業者，現在受到三方夾擊。一是川普的關稅措施令他們對中國大陸的出口更加複雜，而中國大陸是這些公司的主要市場。二是美國晶片指標股輝達（Nvidia）因毛利率不如市場預期，周四股價收盤重挫，投資人愈發擔心整體晶片供應鏈的狀況。最後是日圓由於升息預期匯價看漲，出口業者未來營收可能因而縮減。

南韓股市也沒能倖免，Kospi股價指數重挫3.39%，Kosdaq指數跌幅也達3.49%。

中國大陸雖然是川普課稅的直接對象，股市跌幅相對較小。上海綜合指數跌約1.5%，深圳跌約2.5%。台灣今日因228國定假日，股市休市。

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