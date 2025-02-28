紐時：川普打壓中國 最大變數是本人

紐約時報報導，美國總統川普上任便對中國加徵百分之十關稅，同時放話這只是「起手式」。川普第二任就職迄今，從一月簽署貿易備忘錄到本月廿一日頒布投資備忘錄，指示相關部門限制中國投資美國戰略產業、研擬撤銷對中國的最惠國待遇，及加強管制美國對中技術出口等，凸顯川普政府對中國的打壓才剛剛開始。不過，未來發展最大變數將是川普本人。

紐時指出，在美國兩黨官員多年來逐步削減美中經濟關係後，川普的做法顯示，他已為更積極切斷這些關係做好準備。

耶魯大學研究員薩克斯表示，川普政府廿一日頒布的投資備忘錄，讀起來像是「一個號令，要完成與中國全面脫離商業關係這項未竟任務。但目前為止，實用主義者在推行一種更狹義版本的脫鉤方面占上風。」

薩克斯表示，這些聲明可能是川普用來與中國領導人習近平「討價還價的工具」，「但如果談判告吹，或很可能談得不好，我認為這就是完成脫鉤工作的藍圖」。

美國脫鉤中國會做得多徹底，關鍵變數看來是川普本人。他有意與習近平達協議，部分原因是中國未履行川習二○二○年初簽署的貿易協議。