川普放話對歐課徵25%關稅 宣稱歐盟成立是為了搞砸美國

美國總統川普26日召開任內首次內閣會議，對於加拿大、墨西哥和歐盟的關稅計畫，給了很多自相矛盾的說法。他還宣稱，歐盟的成立是為了「搞砸」美國，從根本上否定歐洲整合以因應區域經濟和防禦衝突的歷史認同，引發軒然大波。歐盟發言人回應表示，對不正當的貿易阻礙，將予以立即且強烈回應。

川普在會中表示：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸美國。」問及是否已決定對歐盟的關稅稅率，川普回答：「很快會宣布，總體而言，將會是25%。」但隨後他又轉到汽車關稅及其他相關話題，模糊了具體政策細節。

川普上任後首次內閣會議重點

白宮官員解釋，川普對歐盟所提25%關稅是新的說法，相關選項在考慮中，包括是否涵蓋歐盟所有出口產品，或僅針對特定產品或產業，都尚未作出最終決定。

歐盟執委會發言人吉爾表示，歐盟將「對任何不合理的自由與公平貿易壁壘，採取堅定且即時的回應」。

川普表示，他認為歐盟有別於其他國家情況，稱歐盟以不同方式占美國便宜，「他們不接受我們的汽車。他們基本上不接受我們的農產品，他們會以各種理由拒絕」。

根據美國商務部統計，去年美國對歐盟貿易逆差2,356億美元，僅次於對中國大陸的2,956億美元。

前歐盟理事會主席、現任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）駁斥了川普的言論，他27日於社群媒體X平台發文：「歐盟的成立不是為了搞砸任何人。」圖斯克還說：「恰好相反，成立歐盟是為了維護和平，建立各國之間的尊重，創造自由且公平的貿易，深化我們跨大西洋的友誼，就這麼簡單。」

圖斯克本月稍早曾表示，必須盡一切努力，以避免一場「完全沒必要又愚蠢的」貿易戰。波蘭目前是歐盟輪值主席國。

在這場內閣會議中，川普還邀請「特別政府雇員」、科技大亨馬斯克出席，說明工作業務，但沒有安排馬斯克與閣員平起平坐，而是站在會議室角落簡報。川普在會中公開問閣員是否對馬斯克的工作不滿，還稱有誰不滿就把此人趕出去，眾人以笑聲回應。

馬斯克表示，「我們無法承擔2兆美元的赤字」，「光是國債利息就超過國防支出，若這種情況持續，美國基本上會破產」，呼籲立刻削減1兆美元赤字。