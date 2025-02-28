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川普27日發布最新貼文 對陸再加10%關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國總統川普27日在自家社群平台Truth Social上表示，由於毒品仍持續從加拿大和墨西哥流入美國，他對這兩國提議加徵的關稅將如期於3月4日實施，並表示同日也將再對中國大陸加徵10%關稅。

川普表示：「毒品仍從墨西哥和加拿大大量湧入我國，數量之多令人難以接受。這些藥物的很大一部分（大部分是芬太尼）都是由中國製造和供應的。去年，有超過10萬人因這些危險且高度成癮的毒藥的傳播而死亡。過去20年已有數百萬人死亡。受害者的家庭遭受巨大的悲痛，在許多情況下，甚至可說是被摧毀了。」

「我們不能允許這一禍害繼續損害美國，因此，在這種禍害停止或嚴重限制前，原訂於3月4日生效的擬議關稅將按計畫生效。中國也將在同日被徵收額外10%的關稅。4月2日對等關稅日期將繼續完全有效。感謝您對此事的關注。天佑美國。」

紐約聯準銀行研究員克拉克26日發文表示，美國進口的大陸商品，減少程度遠小於美國官方統計。因此，最近提高的中國關稅對美國經濟的影響，可能大於美國官方數據所顯示。

而川普已經在26日的內閣會議中表示，對加拿大和墨西哥「我不會停止課徵關稅」。

川普 關稅

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