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再發聲！加墨關稅3月4日如期實施 川普：中國大陸將被徵收額外10%

陸商務部長致信美國新任貿易代表 再次關切關稅

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國新任貿易代表葛里爾曾表示，他願與國會共同審視中國的最惠國待遇地位。美聯社
美國新任貿易代表葛里爾曾表示，他願與國會共同審視中國的最惠國待遇地位。美聯社

繼上周致信美國新任商務部長盧特尼克後，大陸商務部長王文濤在27日，致信美國新任貿易代表葛里爾，再次就美對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切。

據大陸商務部晚間發布，王文濤27日向葛里爾致信祝賀就任美國第20任貿易代表，同時就美對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切。

王文濤說，中美建交以來，兩國經貿關係取得巨大發展，經貿合作為兩國經濟成長、就業增加和民眾福祉做出重要貢獻。健康、穩定的中美經貿關係符合兩國共同利益和國際社會期待。

他說，中方願與美方共同努力，為兩國企業創造更好營商環境，為兩國民眾帶來更多實利。

王文濤強調，近期美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅。中方對此表示堅決反對，並已採取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉。

王文濤還說，中方也注意到，美國總統川普1月20日簽署《「美國第一」貿易政策（America First Trade Policy）備忘錄》，其中多項調查針對中國。希望美方能以客觀理性專業的態度進行評估調查，以提高透明度。

王文濤喊話，中美在經貿領域存在分歧是正常的，應透過平等對話磋商解決各自關切。

美國聯邦參議院於當地時間26日，確認由葛里爾擔任美國貿易代表。他曾是貿易訴訟官司的律師，亦曾在川普第一任期時，擔任被視為鷹派的前美國貿易代表萊特海澤的幕僚，幫助促成美國與墨西哥、加拿大的貿易協議。

上周，王文濤也曾於2月19日向盧特尼克致信，祝賀盧就任美國第41任商務部長，同時就美對中國大陸輸美產品加徵關稅表達中方關切。

川普 關稅

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