川普關稅來了！研究報告這天出爐 將決定對「所有國家」政策

白宮經濟顧問哈塞特今天接受財經媒體CNBC訪問時表示，美國總統川普將在4月1日關稅研究報告出爐之後，決定對墨西哥和加拿大在內所有國家的關稅政策。

哈塞特（Kevin Hassett）告訴CNBC，川普（Donald Trump）昨天延長了緩徵關稅的期限，他還說「我們會處理墨西哥和加拿大的議題，大概跟處理其他所有議題同時進行」。

哈塞特提到：「依照計畫，4月1日將發布一項研究報告，之後總統會決定如何制定針對所有國家的關稅政策。」