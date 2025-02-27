川普批歐盟「搞砸美國」 波蘭總理公開駁斥：創造自由公平貿易
美國總統川普昨天表示，歐盟的成立是為了要「搞砸」美國，因此將對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅；波蘭總理圖斯克今天則駁斥川普說法，並稱成立歐盟是為了維護和平。
法新社報導，川普（Donald Trump）昨天指出：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸（screw）美國。這就是它的目的，他們做得很成功。」
前歐盟理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）駁斥了川普的言論，他於社群媒體X平台發文：「歐盟的成立不是為了搞砸任何人。」
圖斯克還說：「恰好相反，成立歐盟是為了維護和平，建立各國之間的尊重，創造自由且公平的貿易，深化我們跨大西洋的友誼，就這麼簡單。」
圖斯克本月稍早曾表示，必須盡一切努力，以避免一場「完全沒必要又愚蠢的」貿易戰。波蘭目前是歐盟輪值主席國。
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