川普批歐盟「搞砸美國」 波蘭總理公開駁斥：創造自由公平貿易

美國總統川普昨天表示，歐盟的成立是為了要「搞砸」美國，因此將對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅；波蘭總理圖斯克今天則駁斥川普說法，並稱成立歐盟是為了維護和平。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天指出：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸（screw）美國。這就是它的目的，他們做得很成功。」

前歐盟理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）駁斥了川普的言論，他於社群媒體X平台發文：「歐盟的成立不是為了搞砸任何人。」

The EU wasn’t formed to screw anyone. Quite the opposite. It was formed to maintain peace, to build respect among our nations, to create free and fair trade, and to strengthen our transatlantic friendship. As simple as that. 🇪🇺🇺🇸 — Donald Tusk (@donaldtusk) 2025年2月27日

圖斯克還說：「恰好相反，成立歐盟是為了維護和平，建立各國之間的尊重，創造自由且公平的貿易，深化我們跨大西洋的友誼，就這麼簡單。」

圖斯克本月稍早曾表示，必須盡一切努力，以避免一場「完全沒必要又愚蠢的」貿易戰。波蘭目前是歐盟輪值主席國。