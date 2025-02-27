關稅只是起手式 紐時分析：川普對中國新一輪打壓才剛開始

紐約時報報導，美國總統川普上任不到一個月便對中國加徵10%關稅，同時放話這只是「起手式」。分析川普第二任就職迄今的決定，從1月簽署貿易備忘錄到本月21日頒布投資備忘錄，指示相關部門限制中國投資美國的戰略產業、研擬撤銷對中國的最惠國待遇，以及加強管制美國對中技術出口等，凸顯川普對中國的打壓才剛剛開始。

川普1月20日就職首日便簽署「美國優先貿易政策」備忘錄，指示顧問研擬針對中國的其他重要措施，例如廢除給予中國的永久正常貿易關係（PNTR）。美國貿易代表署21日又表示，正在推動一項保護美國造船業免受中國競爭的貿易案。

紐時指出，在美國兩黨官員多年來逐步削減美中經濟關係之後，川普的做法顯示，他已為更積極切斷這些關係做好準備。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心高級研究員薩克斯（Samm Sacks）表示，川普政府21日頒布的投資備忘錄，讀起來像是「一個號令，要完成與中國全面脫離商業關係這項未竟任務。目前為止，實用主義者們在推行一種更狹義版本的脫鉤方面占上風。」

薩克斯表示，這些聲明可能是川普用來與中國領導人習近平「討價還價的工具」，「但如果談判告吹，或很可能談得不好，我認為這就是完成脫鉤工作的藍圖」。

美國與中國脫鉤會做得多徹底，關鍵變數看來就是川普本人。他有意與中國國家主席習近平達成協議，部分原因是中國未能履行川習在2020年初簽署協議的條款。

現任與前任顧問表示，與許多鷹派顧問的立場不同，川普對中國投資等議題抱持較為交易導向的觀點。這種立場可能導致美中持續維持經濟聯繫，以換取川普認為對美國有利的協議。