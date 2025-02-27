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高盛看多美國能源、金屬生產 花旗估銅關稅Q4前實施

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
墨西哥一家鋼鋁零件廠生產線上的員工正在工作，這家工廠的產品出口到美國。 路透
墨西哥一家鋼鋁零件廠生產線上的員工正在工作，這家工廠的產品出口到美國。 路透

高盛（Goldman Sachs）在26日的一份報告中分析，美國的能源和金屬生產，短期內就可能因為美國總統川普關稅政策獲得一定程度的提振，而且長期來看，一旦實施更廣泛的「大宗商品主導」政策，還可能有更大提升。花旗（Citi）在同一天預測，美國今年第4季之前，終將開徵25%的銅特定關稅。

高盛的最新報告指出，基於要與中國大陸競爭，川普政府的貿易和外交政策優先考慮大宗商品，目的在增加美國的石油和天然氣貿易順差，以增強地緣政治力量，同時，也要減少對關鍵金屬淨進口的依賴。中國大陸一向在這些關鍵金屬的供應鏈中占有主導地位。

美國政府現在已將鋁進口關稅提高至25%，鋼鐵關稅則是維持在25%，但取消了所有豁免。川普總統另還提議對包括石油和天然氣在內的主要進口大宗商品徵收關稅。高盛預期，假設沒有重大豁免，25%鋼鋁關稅將在很大程度上轉嫁到美國國內價格上，並可能使中西部地區鋁的溢價倍翻。

花旗的報告則是分析了銅價前景，花旗認為，川普發布行政命令啟動對美國進口銅的調查後，今年第4季以前，美國終將開徵25%的銅特定關稅。花旗銀行進一步預估，在確認關稅實施之前，紐約商品交易所（COMEX）-倫敦金屬交易所（LME）銅期貨的一年期遠期溢價有效年化收益率，可在15%至20%。

花旗根據的基本假設情況還顯示，從2025年第2季開始，對等關稅就可能提前出現。

原油方面，高盛預期影響有限，如果美國對進口石油課徵10%關稅，不至於大幅提高美國原油和布蘭特原油價格，但會使每個美國家庭每年的成品油成本增加170美元。高盛說，許多與大宗商品相關的措施是與基礎設施相關，對於高盛的短期市場觀點影響不大，但代表了主要大宗商品的供應得到長期支持。

川普 關稅

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