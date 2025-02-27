川普：歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，歐洲聯盟（EU）的成立是為了「搞砸」美國，將對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅

法新社及英國「金融時報」（Financial Times）等媒體報導，川普在第二任期首次內閣會議上發表談話時指出：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸（screw）美國。」　

據報導，記者問及是否已決定對歐盟的關稅水平，川普回答說：「我們很快就會宣布，總體而言，將會是25%。」

川普還說：「他們（歐盟）確實以不同方式占我們的便宜。他們不接受我們的汽車。他們基本上不接受我們的農產品，他們會以各種理由拒絕。」

川普 歐盟 美國 關稅

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