銅也徵關稅？川普下令讓銅業回美

美國總統川普廿五日表示，關稅將有助於美國銅業，強化美國國家安全；川普並簽署行政命令，要求美國商業部研究如何強化美國國內的製銅供應。

川普廿五日在社群媒體表示，如同美國的鋼鐵和鋁產業，美國銅業的生產製造也正遭受國際對手的攻擊。

川普說，為了恢復美國的銅業，他已經要求美國商務部長和美國貿易代表署來研究銅進口，並結束讓美國人失去工作的不公平貿易。

川普說，關稅將有助於美國重建銅業，並強化國防安全；美國產業依靠銅，沒有任何例外，銅應該要在美國製造。川普表示，「美國優先」創造美國工作機會，也保護國家安全，是時候讓銅業回到美國。

川普廿五日也簽署行政命令，指美國製銅供應大幅依賴他國，對美國的國家安全和經濟穩定造成威脅，認為確保可靠、安全和韌性的國內銅供應鏈才符合美國的政策。

該行政命令要求商務部與相關部會協調，研究美國銅業對外國的依賴，並在二七○天內做成報告，並提供因應對策，包括關稅、出口管制，或者增加國內生產的誘因等。

川普已在日前簽署兩項公告，確定針對美國進口的鋼鐵和鋁實施廿五%的關稅，預計三月十二日上路。