川普下令調查進口銅擬徵新關稅 看懂美國銅從哪裡來

美國總統川普下令就未來可能開徵關稅的進口銅進行調查，以重建美國銅生產力。川普尋求阻撓幕僚聲稱中國主導全球銅市場的舉動，但路透指出，美國大部分精煉銅其實進口自美洲。

銅對於電動車、軍事硬體、半導體及各種消費品的製造都至關重要。白宮官員表示，川普下令的調查將針對進口原礦、精礦、合金、廢銅及其衍生商品，預計很快就會有結果。

根據路透社，美國國內生產的精煉銅僅占其每年消費量一半多一點，其中超過2/3銅礦產自亞利桑那州，但此州1座大型新礦的開發工作已停滯10多年。

剩下每年約100萬公噸的精煉銅都仰賴進口。

儘管白宮將新關稅定調為對抗中國在全球市場主導地位的一種手段，但事實上，美國大部分精煉銅都是從美洲進口。

根據美國地質調查所（USGS）數據，來自智利、加拿大和秘魯的精煉銅，去年占美國進口量超過90%。

中國在全球精煉銅領域占主導地位，但其冶煉廠所需大部分礦石都產自其它地方，尤其是拉丁美洲。美國地質調查所指出，去年智利和秘魯的銅產量約占全球1/3。

然而，中國正透過對剛果民主共和國礦場的大量投資，擴大對世界銅礦開採的控制。

民主剛果現已超越秘魯，成為世界第2大銅礦開採國，這很大程度上得益於中國對民主剛果採礦業的大規模投資。

中國的銅冶煉產業比其他所有產業都更為龐大。去年中國有數十家銅冶煉廠在營運中。同時，據美國地質調查所表示，美國只有2家初級的銅冶煉廠。